Après 23 victimes et 84.000 euros de préjudice, un escroc sous les verrous

Un escroc de 31 ans, sans emploi mais pas sans ressources, a été mis en examen et placé en détention après deux ans et demi de méfaits au détriment de 23 personnes, délestées de plus de 84.000 euros, a indiqué vendredi la police grenobloise.



Depuis mai 2015, cet habitant de Saint-Martin d'Hères, commune de

l'agglomération grenobloise, avait mis au point un modus operandi qui a

fonctionné jusqu'à son interpellation le 14 novembre.



Grâce à un passe de facteur, l'homme dérobait dans les boîtes aux lettres

de ses victimes des documents bancaires.



Après avoir fait une fausse opposition, il se faisait délivrer de nouvelles cartes de paiement.



Il fabriquait également de fausses cartes d'identité avec sa photographie,

ce qui lui permettait de faire des achats et de retirer de l'argent sur le

compte des victimes.



Il a également ouvert des comptes à la Banque postale, les créditant avec

des formules de chèques falsifiées ou en dérobant des chéquiers vierges

entiers. Certains chèques ont aussi alimenté des comptes chez le spécialiste de la vente à distance "3 Suisses".



Son arrestation est le résultat de l'enquête menée par la brigade

financière de la Sûreté départementale de l'Isère, depuis le dépôt d'une première plainte en juin 2016.



Une personne en République démocratique du Congo a bénéficié de "fortes sommes", envoyées via Western Union par ce Français.



Ses combines ont concerné 23 personnes sur le bassin grenoblois et en région parisienne, pour un montant total estimé de 84.607 EUR, sans compter les sommes dues aux 3 Suisses.



Lors de sa garde à vue, l'escroc a reconnu une partie des faits. Présenté

au parquet, il a été mis en examen pour "vols, escroqueries, falsifications de chèques et usages de chèques falsifiés, usage de faux documents d'identité et prise du nom d'un tiers", et écroué.







Avec AFP