Ardèche: un homme écroué après la disparition de son ex-compagne

Un homme a été mis en examen et écroué après avoir reconnu la mort de son ex-compagne, disparue en mai 2016 en Ardèche, et déclaré l'avoir enterrée.



Interpellé lundi dans le secteur de Vogüé avec quatre autres personnes, le suspect a reconnu seulement lors de sa garde à vue "avoir constaté le décès" de la victime "alors qu'elle participait à une soirée à son domicile" avant sa disparition, précisent dans un communiqué conjoint le Groupement de

gendarmerie de l'Ardèche et la Section de recherches de Grenoble.



"Sur ses indications", un corps a été ensuite retrouvé dans une forêt du département par une équipe cynophile, "en bordure d'un cours d'eau dans le périmètre désigné", ajoutent les gendarmes, précisant que des analyses étaient "en cours pour confirmer formellement l'identité de la personne retrouvée ainsi que les circonstances de son décès".



Les quatre autres personnes arrêtées ont été remises en liberté "sans qu'aucune charge ne soit retenue à leur encontre", selon la même source.



Le 9 mai 2016, Cathy Rehner, une Marseillaise de 30 ans, avait disparu "sans laisser de trace" alors qu'elle se rendait à un rendez-vous

professionnel à Largentière (Ardèche).



Une information judiciaire pour "disparition inquiétante", ouverte par un juge d'instruction de Privas, avait permis de mener durant l'été 2017 des fouilles au domicile de l'ancien compagnon de la victime, qui résidait dans le

secteur d'Aubenas. Mais ces dernières n'avaient rien donné.



Elle avait été suivie début 2018 par une nouvelle information judiciaire, cette fois ouverte auprès d'un juge d'instruction du pôle criminel d'Avignon, avec la co-saisine de la brigade de recherches de Largentière et de la section de recherches de Grenoble.



Les investigations menées depuis ont ainsi permis l'arrestation lundi du suspect, "suite à de minutieux recoupements" des enquêteurs.





Avec AFP