Arnaques sur internet et au téléphone: 500 arrestations en Asie (Interpol)

Des opérations de police en Asie ciblant les arnaques au téléphone et sur internet ont permis d'arrêter plus de 500 personnes et de fermer 15 centres d'appels, a annoncé jeudi Interpol.



Ces coups de filet ont eu lieu entre le 29 août et le 31 octobre 2015, précise dans un communiqué l'organisation internationale de coopération policière, dont le siège mondial est à Lyon.



Durant ces deux mois d'opération, baptisée "First Light 2015 (ndlr: première lueur)", 245 ressortissants taïwanais et chinois ont été interpellés en Indonésie, et 168 Chinois ont été placés en garde à vue au Cambodge.



Plus de 30 centres d'appels suspects ont été repérés.



L'une des arnaques consistait à faire croire à des particuliers par téléphone que des colis dont ils étaient destinataires étaient liés à une activité criminelle, selon le communiqué. L'appel était ensuite transféré à de faux agents de police qui aiguillaient les victimes vers des sites internet où leurs noms figuraient sur de faux mandats d'arrêt. Pour prouver leur innocence, ils devaient ensuite donner des informations personnelles et s'acquitter de sommes d'argent, parfois en les remettant en liquide à de faux policiers.



Des ressortissants coréens, nigérians, philippins, russes et taïwanais ont également été interpellés en Chine, à Hong Kong, en Corée du Sud, en Thaïlande et au Vietnam, outre l'Indonésie et le Cambodge.



Le préjudice subi est estimé à plusieurs millions de dollars, selon Interpol.









Avec AFP