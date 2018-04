Assurance Maladie du Rhône Véronique Chalot, Force Ouvrière, réélue présidente du Conseil de la CPAM du Rhône

Le nouveau Conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM) a été installé ce mercredi par Cécile Russier, Cheffe de l'Antenne Interrégionale de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de Sécurité Sociale (MNC) de Lyon.



Le Conseil a ensuite procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents. Véronique Chalot (Force Ouvrière) a été réélue présidente du Conseil de la CPAM du Rhône, Claude Jolly (Medef) réélu 1er vice-président, Robert Carceles (CFE-CGC) réélu 2ème vice-président et Marcel Puygranier (Mutualité Française) réélu 3ème vice-président.



Le Conseil, instance représentative des partenaires sociaux, est composé de 23 membres avec voix délibérative : huit conseillers représentent les assurés, huit conseillers représentent les employeurs, deux conseillers représentent la Mutualité française et quatre conseillers représentent les institutions (FNATH, UNAPL, UDAF, UNAASS) intervenant dans le domaine de l’assurance maladie.



Chacun de ces conseillers a un suppléant. Enfin, un conseiller est nommé à titre de personne qualifiée dans les domaines d’activité des organismes d’assurance maladie.



Le Conseil, dont le mandat est de 4 ans, a notamment pour rôle de déterminer, sur proposition d’Emmanuelle Lafoux, directrice générale de la CPAM du Rhône, les grandes orientations de la caisse en cohérence avec les orientations nationales, les axes de la politique de gestion du risque (bon usage du système de soins, prévention et dépistages…), et les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l’usager.



Il lui appartient aussi d'approuver, sur proposition de la directrice générale, les budgets de gestion administrative, des réalisations sanitaires, d’action sanitaire et sociale, de prévention et du Fonds d’action conventionnelle.



Il délibère également sur la politique d’action sociale conduite par la Caisse et sur le Contrat Pluriannuel de Gestion conclu entre la Caisse nationale d’assurance maladie (tutelle) et la CPAM du Rhône.



La CPAM du Rhône emploie 1 688 salariés en CDI au service de 1 791 239 bénéficiaires



5,3 milliards d’euros ont été redistribués aux assurés du Rhône en 2017, dont 2 milliards d’euros pour les dépenses de soins de ville, remboursement de soins, revenus de remplacement en cas d’arrêt de travail maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,



2,8 milliards d’euros pour les dépenses d’établissements hospitaliers et médicaux-sociaux et 450 millions d’euros pour les indemnités journalières maternité, les dépenses d’invalidité, d’assurance décès, d’incapacité permanente, enfin de soins à l’étranger.





Source CPAM DU RHÔNE