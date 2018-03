Asvel: le président Tony Parker congédie l'entraîneur Pierre Vincent

L'entraîneur de l'ASVEL Pierre Vincent a été démis de ses fonctions au lendemain d'une nouvelle défaite à domicile en Eurocoupe, a annoncé le président du club et meneur de jeu des Spurs de San Antonio, Tony Parker, cité sur le site internet du quotidien Le Progrès ce mercredi.



"Cela me fait vraiment mal au coeur, et Pierre (Vincent), que je veux vraiment remercier pour tout ce qu'il a fait pour l'Asvel, restera mon ami. Je voulais réussir avec lui, mais c'est un business et il me faut des résultats", a déclaré Tony Parker au quotidien.



"Maintenant, je ne veux pas me presser pour trouver le nouveau coach", a ajouté la star de la NBA, qui préside aux destinées du club depuis cette année.