Attaques antisémites: un avocat grenoblois va porter plainte

Un avocat grenoblois, cible de violentes

attaques antisémites sur internet pour s'être opposé aux tentatives de récupération de l'extrême-droite après le meurtre de son client, a annoncé ce mardi qu'il déposait plainte.



Un dépôt de plainte "est en cours", a déclaré à l'AFP Me Denis Dreyfus.



Me Dreyfus représente la famille d'Adrien Perez, un jeune homme de 26 ans tué le 29 juillet en s'interposant lors d'une rixe à la sortie d'une discothèque à Meylan, dans la banlieue grenobloise.



L'origine maghrébine des suspects des coups mortels avait provoqué un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux auquel Me Dreyfus avait tenté de s'opposer.



Le 12 août, "notre confrère Denis Dreyfus a fait l'objet d'attaques antisémites ignobles rappelant les heures les plus sombres de l'humanité", a dénoncé le Syndicat des avocats de France (SAF).



Un site internet a ainsi titré "Assassinat d'Adrien: le perfide avocat juif dénonce les blancs qui veulent se défendre contre la sauvagerie arabe", rappelle le SAF dans un communiqué.



Le Conseil national des barreaux (CNB) a pour sa part saisi le Garde des sceaux "afin que des poursuites soient engagées sans délai et que tous les moyens soient mobilisés pour identifier les individus qui se cachent derrière

ce site hébergé aux États-Unis".



Le CNB indique qu'il "s'associera à toutes procédures engagées à l'encontre de ce site et des auteurs de cette publication".



"On ne peut pas tout mettre sur le net, en toute impunité. Malgré les plaies de l'Histoire, c'est sidérant que ça puisse exister et vouloir se propager", a indiqué Me Dreyfus qui dit avoir "chaud au coeur" devant l'ampleur du mouvement de solidarité à son égard.





Avec AFP