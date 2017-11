"Attitudes inappropriées": l'évêque de Grenoble défend l'accueil de son ex-confrère de Dax

L'évêque de Grenoble Guy de Kerimel a pris la plume lundi pour "mettre fin à de possibles rumeurs ou des amalgames" sur l'arrivée dans son diocèse de l'ancien évêque de Dax (Landes), démissionnaire pour avoir eu des attitudes "inappropriées" envers des adolescents.



"J'ai accueilli avec confiance le 8 novembre dernier Mgr Hervé Gaschignard, évêque émérite d'Aire et Dax. Il n'a pas été muté à Grenoble comme on a pu le lire, mais c'est moi qui l'ai invité à venir, avec l'accord de Rome", indique Mgr de Kerimel dans un courrier adressé aux prêtres, diacres et fidèles laïcs du diocèse de Grenoble-Vienne



"Mgr Gaschignard n'a jamais été accusé ni même soupçonné d'actes de

pédophilie et je m'indigne de ceux qui pourraient le laisser sous-entendre. Ce

qui lui a été reproché (...) est d'avoir eu une attitude non ajustée auprès de

jeunes. Lui et moi avons entendu ce reproche", poursuit l'évêque.



"Pour autant, le procureur de la République qui avait été saisi de

l'affaire a classé sans suite cette procédure. En termes juridiques, cela

signifie qu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance ne

constituent pas une infraction pénale ; il n'a été relevé aucun élément

répréhensible par la loi. Associer son nom au drame de la pédophilie est de

l'ordre de la calomnie et de la diffamation", conclut-il.



En juin, une enquête avait été classée sans suite par le parquet de Dax,

qui avait confirmé l'existence de gestes et paroles déplacés à l'égard

d'adolescents de la part de Mgr Gaschignard, tout en précisant qu'aucun ne relevait d'une qualification pénale.



L'évêque de 57 ans avait toutefois été contraint de démissionner en avril

en raison d'"attitudes pastorales inappropriées" envers des jeunes, selon les termes de la Conférence des évêques de France, une décision exceptionnelle de la hiérarchie catholique.



Le Vatican avait annoncé mercredi dernier la nomination dans le diocèse de Dax d'un nouvel évêque, Mgr Nicolas Souchu.





