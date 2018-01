Autopartage: les réseaux Citiz et Yeah hors service

Les voitures Citiz et Yeah ne sont plus accessibles depuis 24h pour leurs abonnés. A Lyon, les deux réseaux sont exploités par Lyon Parc Auto pour permettre aux Lyonnais de pratiquer l'autopartage;



Les voitures sont clouées en station ou au bord des trottoirs car elles ne sont plus géolocalisées.



Selon Citiz, la panne a d'abord affectée Strasbourg avant de s'étendre à l'ensemble du réseau au niveau national.



L'appli dédiée au service est encore hors d'usage ce jeudi soir, sans que l'exploitant ne puisse donner ni le motif ni la durée prévisible de la panne (probablement un problème de serveur)



Le 19 octobre dernier, la famille Citiz LPA s’agrandissait avec Yea! : 100 nouvelles voitures rouge et noire, stationnées à Lyon et Villeurbanne, à emprunter sans station et sans réservation pour quelques minutes, quelques heures ou plusieurs jours.



Du « free-floating »...contrairement aux 100 voitures Citiz qui, elles, doivent être ramenés à leur station d'origine.