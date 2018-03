Autorisation du voile dans le football : "une décision contraire au principe d'universalité du sport" (LICRA)

La Licra s’élève contre la décision de l’International Football Association Board (organe de décision de la FIFA) qui autorise le port du voile et du turban dans les compétitions de football.



"En reniant ouvertement la loi n°4 des règlements qui stipule que « l’équipement de base obligatoire ne doit présenter aucune inscription politique, religieuse ou personnelle », cette décision est d’abord contraire au principe de neutralité religieuse, mais surtout au principe d’universalité qui régit les compétitions internationales de football" souligne la LICRA dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



"La position de la FIFA est d’autant plus critiquable qu’elle constitue un signal dangereux à destination des acteurs du monde sportif, et notamment ceux du monde amateur et scolaire. Admettre le port de signes religieux dans des lieux déjà soumis à de fortes pressions identitaires, c’est encourager le communautarisme".



La Licra s’associe à la position de la Ligue de Football Professionnel qui par la voix de son président, Frédéric Thiriez, déplore une « grave erreur » après l'autorisation du port du voile et du turban dans le football.



Elle salue également la position de la Fédération Française de Football qui au nom du « respect des principes constitutionnels et législatifs de laïcité maintient l'interdiction du port de tous signes religieux ou confessionnels ».



La Licra invite tous les acteurs du monde sportif à s’engager à ses côtés contre cette décision afin de rappeler que le sport constitue, selon les termes de la Charte de l’UNESCO, un « langage universel par excellence ».



Ce week-end, l'entraîneur de l'OL féminin avait déclaré accepter sans difficulté le principe du port du voile sur les terrains, estimant qu'une telle mesure n'empêchait "pas le ballon de rouler"...