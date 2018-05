Auvergne-Rhône-Alpes : Enedis recherche 131 alternants pour la rentrée 2018

Enedis est gestionnaire de la distribution d’électricité sur 95% du territoire continental. Elle emploie 38 000 salariés au service de 36 millions de clients.Cette année, Enedis intègre 1 200 nouveaux alternants au niveau national dont 131 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’entreprise propose un parcours professionnel riche et une mobilité au seinde ses 1 000 implantations en France.Enedis intègre dans ses effectifs des alternants de filière technique et tertiaire, préparant différents types de diplômes.Dans la filière technique : Bac Professionnel MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés), BTS ATI (Assistante Technique d’Ingénieur) et Electrotechnique, DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle), Ingénieur en Génie Electrique ou Informatique etc.Dans la filière tertiaire : Bac Professionnel Gestion des Administrations, Bac Professionnel ARCU (Accueil Relations Clients Usagers), BTS SAM (Support à l’Action Managériale), Masters Ressources Humaines, Communication, Conduite du changement etc.Devenir alternants chez Enedis, c’est bénéficier d’une expérience professionnelle encadrée, d’unaccompagnement dans le développement de ses compétences au sein d’une entreprise au cœur des enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain.Pour postuler dès à présent, rdv sur le site : http://www.enedis.fr/recrute Enedis a mis en place un partenariat avec le GRETA de l’Ain à Ambérieu-en-Bugey pour la préparation d’une Mention Complémentaire « Technicien en Réseaux Electriques ». Cette formation, créée en 2015, est ouverte aux plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire et de l’un des trois diplômes suivants : Bac professionnel MELEC - Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés, Bac professionnel MEI - Maintenance des Equipements Industriels, Brevet Professionnel IEE - Installations et Equipements Electriques.La Mention Complémentaire, obtenue en 1 an, permet à de jeunes diplômés de niveau IV de seprofessionnaliser, de gagner en connaissances terrain et ainsi de faciliter leur insertion dans le milieuprofessionnel. Elle est composée de 25% de théorie et 75% de pratique (sécurité, travaux hors tension et sous tension sur les réseaux électriques).Des sessions de recrutement auront lieu jusqu’à début juillet à Ambérieu-en-Bugey.Pour postuler, rdv sur le site internet www.enedis.fr/recruteSur la Région Auvergne Rhône-Alpes, Enedis recherche 131 nouveaux alternants de bac à bac+5 dont 24 sur l’Auvergne, 65 sur le Sillon Rhodanien (dont 27 sur la métropole lyonnaise), 42 sur les Alpes.Enedis participera à la Journée Chrono de l'Alternance du Sud-Ouest Lyonnais, qui se tiendra le 31 mai prochain à Oullins (Gymnase HERZOG).Source ENEDIS