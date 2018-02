Auvergne Rhône-Alpes: la culture en fanfares

La Région s'intéresse aux fanfares !



Un « Plan fanfares » est annoncé par le conseil régional. Pensé au travers d’un partenariat avec les délégations d’Auvergne-Rhône-Alpesde la Confédération Musicale de France et de la Confédération des BatteriesFanfares, ce plan régional comprend un budget de 1 M€ sur 4 ans.



Il permettra l’acquisition de matériel de musique, de matériel pédagogique et le renouvellement des tenues, avec une aide régionale plafonnée à 50%, précise la région.



« Les harmonies, les sociétés musicales et les batteries et fanfares jouent un rôle social, d’enseignement musical et d’animation des territoires partout dans notre région et notamment en milieu rural, et nous sommes heureux de leur offrir la reconnaissance qu’ils méritent. » détaille Laurent WAUQUIEZ.



Un label régional intitulé « Musiques, batteries et fanfares en région » est ainsi créé. L’appel à projet pour l'obtention de ce label est accessible sur le site internet de la Région.



Plusieurs dossiers ont d’ores et déjà été financés pour un total de18 000€, avec l’acquisition d’instruments de musique pour l’association de La Ligérienne de Bas-en-Basset, l’association l’Harmonie de l’Etoile-sur-Rhône, ou encore l’association de la Batterie Fanfare de Bons-en- Chablais.



« Les temps forts de la vie locale, des fêtes ou des cérémonies mémorielles, sont animées grâce à ces structures » se félicite Florence VERNEY-CARRON, Vice-présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes.