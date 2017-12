Auvergne-Rhône-Alpes: les santons de retour malgré l'interdiction de la crèche de Wauquiez

Cinq scènes de la Nativité à côté d'un sapin: les santons ont fait leur retour ce lundi à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'une exposition, alors que la justice avait retoqué la crèche de Noël installée l'an dernier par Laurent Wauquiez.



"Notre Région est très attachée à la défense de ses traditions et de la

tradition des métiers d'art. Les santonniers font partie de ces artisans d'art qui doivent être reconnus pour la qualité de leur savoir-faire", a déclaré

Laurent Wauquiez.



"La justice et le droit nous ont dit que nous n'avions pas la possibilité de mettre une crèche à l'intérieur de la Région et c'est pour cela que cette

année, le souhait qu'on a fait, c'est de faire une exposition sur l'art des

santonniers", a ajouté le président LR de la région.



Le 6 octobre, le tribunal administratif de Lyon, saisi notamment par la Ligue des droits de l'Homme, avait annulé la décision de Laurent Wauquiez d'installer, en décembre 2016, une crèche de Noël au sein de l'Hôtel de

région, estimant que cette installation méconnaissait "le principe de neutralité en l'absence de caractère culturel, artistique ou festif".



L'exécutif régional a fait appel - suspensif - de cette décision.



L'exposition de cette année n'est-elle pas un moyen de contourner cette

décision de justice ? "Je respecte ce qu'est la justice et le droit", a répondu le candidat à la présidence du parti Les Républicains à cette question.



Située dans l'entrée de l'Hôtel de Région, l'exposition est notamment

composée de cinq scènes de la Nativité dont deux montées sur de larges plateaux, à côté d'un immense sapin de Noël. Quelques panneaux d'information éclairent le visiteur.



"La fabrication de santons par des artisans locaux ne suffit pas à

démontrer le caractère artistique", avait estimé la justice en octobre en

réponse aux arguments de la collectivité.



"Du président de Région, on aurait pu s'attendre à ce qu'il assume pleinement son refus de respecter la loi de 1905, mais non, Laurent Wauquiez, tel un enfant, a préféré jouer avec le travail des petits santons pour contourner la loi", ont critiqué les élus régionaux du PRG lundi dans un

communiqué.







