Avalanche mortelle en 2016: le parquet requiert le renvoi du professeur en correctionnelle

Le parquet de Grenoble a requis le renvoi en

correctionnelle du professeur qui avait emmené des lycéens sur une piste fermée de la station des Deux Alpes (Isère) en janvier 2016, où deux d'entre eux étaient morts dans une avalanche.



Le professeur d'éducation physique, âgé de 49 ans, se voit reprocher d'avoir "par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence et de sécurité (...) involontairement causé la mort" de deux élèves --une fille et un garçon -- âgés de 16 ans, selon le réquisitoire

définitif du 2 février.



L'instruction de cet accident s'est terminée deux ans après les faits, notamment en raison des délais nécessaires pour l'expertise psychiatrique, a précisé le parquet, qui a rapidement pris ses réquisitions.



La juge d'instruction doit désormais rendre son ordonnance.



Le 13 janvier 2016, vers 15H45, alors que le risque était de niveau 3 sur une échelle de 5, une avalanche déclenchée après le passage de skieurs hors piste en amont, ensevelissait cinq skieurs sur la piste noire "Bellecombe",

fermée avec une signalétique claire, en plusieurs langues.



Trois d'entre eux étaient retrouvés morts: les deux lycéens et un vacancier ukrainien de 46 ans.



Le professeur était extrait de la coulée, polytraumatisé et hospitalisé, tandis qu'un autre lycéen s'en sortait indemne. Ce jour-là, l'enseignant encadrait un groupe de dix élèves d'un lycée lyonnais, en stage pour la

semaine.



Le réquisitoire met en exergue l'absence d'autorité du professeur auquel il "est reproché d'avoir été totalement défaillant dans sa mission d'encadrement".



Le parquet estime aussi qu'il a "commis une faute caractérisée et exposé les élèves à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer".



Ce, d'autant que l'un de ses collègues avait "strictement interdit" l'accès à cette piste le matin même aux élèves et que lui-même avait "dissimulé le fait d'y avoir emmené son groupe la veille".





Placé sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen en 2016, le professeur n'a pas été suspendu par l'Education nationale, où une "procédure disciplinaire est en cours". "Il a un poste mais pas devant les élèves, par

mesure de sécurité", a précisé à l'AFP le rectorat de Lyon.



Par ailleurs, ni la station des Deux Alpes qui avait correctement signalé la fermeture de la piste et averti du risque avalancheux, ni l'Education nationale, contre qui aucune "faute manifeste" n'a été relevée, ne font

l'objet de poursuite.











Avec AFP