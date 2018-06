Avalanche mortelle en 2016: un enseignant renvoyé en correctionnelle en octobre

Un professeur qui avait emmené des lycéens en2016 sur une piste fermée de la station des Deux Alpes (Isère), où deux d'entre eux étaient morts dans une avalanche, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour homicides involontaires.



Le procès a été fixé au 23 octobre pour ce professeur d'éducation physique âgé de 49 ans, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



L'enseignant se voit reprocher d'avoir "par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence et de sécurité (...) involontairement causé la mort" de deux élèves - une fille et un garçon - âgés de 16 ans, selon l'ordonnance de renvoi de la juge d'instruction de Grenoble notifiée vendredi aux parties.



Ce délit est passible d'un maximum de 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Le mis en cause est actuellement sous contrôle judiciaire.



"On est satisfaits, bien sûr, que la juge d'instruction ait bien relevé tous les manquements qui forment une faute caractérisée", a déclaré à l'AFP Me Aymeric Molin, conseil de la mère de la jeune Thelma.



Pour Me Marine Berthier, avocate des parents de Léo, le procès s'annonce "compliqué" pour ses clients.



Le 13 janvier 2016, vers 15H45, alors que le risque était de niveau 3 sur une échelle de 5, une avalanche déclenchée après le passage de skieurs hors piste en amont, ensevelissait cinq skieurs sur la piste noire "Bellecombe",

fermée avec une signalétique claire, en plusieurs langues.



Trois d'entre eux étaient retrouvés morts: les deux lycéens et un vacancier ukrainien de 46 ans.



Le professeur était extrait de la coulée, polytraumatisé et hospitalisé, tandis qu'un autre lycéen s'en sortait indemne. Ce jour-là, l'enseignant encadrait un groupe de dix élèves d'un lycée lyonnais, en stage pour la

semaine.



Dans son réquisitoire, le parquet a mis en exergue l'absence d'autorité du professeur auquel il "est reproché d'avoir été totalement défaillant dans sa mission d'encadrement" et d'avoir "exposé les élèves à un risque d'une

particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer".



Le matin-même, un de ses collègues avait "strictement interdit" l'accès à cette piste aux élèves, et lui-même avait "dissimulé le fait d'y avoir emmené son groupe la veille".



Ni la station des Deux Alpes qui avait correctement signalé la fermeture de la piste et averti du risque avalancheux, ni l'Éducation nationale, à l'encontre de laquelle aucune "faute manifeste" n'a été relevée, ne font

l'objet de poursuites.







Avec AFP