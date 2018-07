Basket/Elite - Villeurbanne recrute le pivot croate Miro Bilan

L'ASVEL a recruté pour deux saisons le pivot international croate Miro Bilan, qui vient de boucler sa première saison en France à Strasbourg



Ce nouveau joueur, âgé de 29 ans, est passé par la Grèce (Patras), a remporté cinq fois la Coupe de Croatie avec le KK Cedevita de Zagreb et a participé sous les couleurs de son pays aux JO de 2016.



"C'est un joueur de très grande taille (2,13 m), avec une expérience européenne et une polyvalence qui serviront énormément l'équipe. Son intelligence de jeu et ses compétences poste bas seront de réels atouts pour nous", commente Nicolas Batum, directeur des opérations basket à l'Asvel.



Bilan tournait à 13,1 points et 6,1 rebonds par match en moyenne avec la Sig.



L'Asvel a terminé 6e de la saison régulière et a été éliminé dès les quarts de finale des play-offs, des résultats en deçà de ses ambitions.