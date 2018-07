Basket: l’ASVEL recrute l'international lituanien Mantas Kalnietis

Le club de basket-ball de Villeurbanne a

officialisé mardi le recrutement pour la saison prochaine du meneur-arrière international lituanien Mantas Kalnietis.



Âgé de 31 ans, Mantas Kalnietis (1,96 m) est une référence du basket européen. Il a ainsi disputé 174 matchs d'Euroligue avec le Zalgiris Kaunas (Lituanie), le Lokomotiv Kuban Krasnodar (Russie) et Milan (Italie), où il

évoluait depuis janvier 2016.



Cadre de la sélection lituanienne vice-championne d'Europe en 2013 et en 2015, celui qui a terminé meilleur passeur des deux derniers Championnats d'Europe (7,8 passes en moyenne par match en 2015 et 7,2 en 2017) a également remporté une médaille de bronze lors des Championnats du monde 2010.



Vainqueur de l'Eurocoupe en 2013 avec Krasnodar et élu meilleur joueur lituanien la même année, Mantas Kalnietis est la deuxième recrue du club villeurbannais après l'ailier-fort français Livio Jean-Charles.