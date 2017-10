Batiment: des signes de reprise en 2016, mais le contexte reste fragile (FFB Auvergne Rhône-Alpes)

L’activité du bâtiment en Auvergne Rhône-Alpes représente un chiffre d’affaires de 15,733 milliards d’euros.



Composé de 55 191 entreprises, le secteur emploie 136 461 salariés, soit environ 7% des actifs de la grande région.



L’année 2016 a permis d’enregistrer des signaux de reprise grâce à une accélération des mises en chantier de logements neufs.



Mais cette hausse reste toutefois inférieure à la moyenne nationale.



Même constat pour 2017 : la reprise de l’activité se renforce mais reste tournée vers la construction de logements neufs.



Dans ce contexte fragile, la FFB Auvergne Rhône-Alpes tient à rappeler l’importance de maintenir un soutien à la primo-accession et à la rénovation énergétique.



Selon Gilles Courteix, « la lutte contre la concurrence déloyale et le travail illégal demeure essentielle pour préserver l’économie et l’emploi des territoires. »