Bel Air Camp: le coworking industriel dans les anciens locaux d'Alstom

Le Bel Air Camp et son Tech Park constituent des espaces de travail partagés. Ces espaces ont pris place dans les anciens locaux d’Alstom Transport à Villeurbanne.



Ils ont été inaugurés ce MARDI mais l'activité a débuté en octobre 2016



Le site de 34 000 m2 a déjà accueilli depuis plus d’un an 200 membres et plus de 30 entreprises dans des secteurs variés comme la Robotique, la Réalité virtuelle, le Design, la Food, l’Artisanat, le Transport, l’Événementiel, l’E-commerce...



En quelques mois, Bel Air Camp est devenu une friche innovante répondant aux besoins les plus atypiques des entrepreneurs de la région.



Le site propose des bureaux ou des ateliers privatifs, des salles de réunion, permettant à des start-ups, PME ou plus grosses entreprises de réaliser leur projet au sein d’une communauté riche en synergies.



Une nouveauté en cette rentrée 2017 :

Bel Air Camp propose désormais au sein de ses locaux un parc machine mutualisé, entièrement intégré à son écosystème.



Ce Tech Park, le plus grand de la région Rhône-Alpes Auvergne s’adresse aux entrepreneurs souhaitant développer et pré-industrialiser un produit innovant.



Disposant d’une surface de 540 m2, il permet de créer n’importe quel type de prototype fonctionnel.



Encadré par un prototype manager et un réseau d’experts, ce Tech Park a vocation à accompagner une trentaine de projets par an.



Le Tech Park de Bel Air Camp se décompose en 4 espaces distincts : un espace prototypage rapide (Imprimantes 3D de 3 technologies différentes, découpe laser TROTEC, machine à imprimer et découpe du sticker et d’outillage classique.



Mais aussi un espace bois composé de machines telles que des perceuse à colonne, combiné bois, tour à bois, scie à ruban, etc.)



Bel Air Camp, ce sont 34 000 m2 d’espaces, 1 million d’euros d’investissement, 100 membres, 30 activités regroupées, un jardin potager

une salle de sport et des espaces à louer de 9 m2 à 1 200 m2



La startup AddBike, dont l'idée est de transformer un vélo en triporteur urbain, a quitté Lyon pour s'installer à Villeurbanne au Bel Air Camp. Elle débute tout juste la commercialisation de ces produits.