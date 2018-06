Benoît de Fougeroux réélu Président de la FNAIM Entreprises à Lyon pour un mandat de trois ans.

Benoît de Fougeroux, Directeur Région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne de BNP Paribas Real Estate Transaction, vient d’être réélu Président de la FNAIM Entreprises à Lyon pour un mandat de trois ans.



« Il poursuivra les missions de la FNAIM Entreprises en assurant la cohérence de travail entre les adhérents à travers une déontologie interne et la mise en commun de l’ensemble des chiffres de marché et des publications de statistiques » précise la FNAIM dans un communiqué.



Benoît de Fougeroux sera également le porte-parole de la profession auprès des collectivités locales, et ce à un moment où de grands chantiers ont été lancés sur l’agglomération lyonnaise.



Benoît de Fougeroux, 46 ans, est diplômé de l’IPAG Paris (1995). Il a rejoint BNP Paribas Real Estate Transaction en 1996 en tant que consultant dans l’équipe Bureaux Location Ouest Ile-de- France au sein de laquelle il a occupé diverses fonctions avant de prendre en 2002 la direction adjointe du secteur de La Défense puis de La Défense-Neuilly-Levallois.



Il a été nommé directeur associé du département Bureaux Location Ouest Ile-de-France en 2006 avant de prendre la direction de la région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne (Lyon, Annecy, Chambéry, Dijon et Grenoble) en janvier 2010.