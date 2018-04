Beric maintient les Verts dans la course à l'Europe

Un doublé du Slovène Robert Beric a permis à l’AS-Saint-Etienne, invaincu depuis douze rencontres, de se hisser à la 6e place de la Ligue 1 après sa victoire sur Troyes (2-1) et de rester en course pour l'Europe, dimanche en match de la 34e journée.



Les Verts, sur une série de sept victoires et cinq résultats nuls et qui étaient 16es à la trêve hivernale, sont à une longueur de Nice (5e) mais la 6e place sera européenne en cas de victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France, en mai face aux Herbiers (National).



De son côté, Troyes, qui avait ouvert la marque d'entrée par Adama Niane en

profitant d'une erreur de Neven Subotic (8), reste barragiste (18e) à égalité de points avec Lille (29) mais au bénéfice d'une meilleure différence de buts (-22 contre -25).



Remplaçant au coup d'envoi et entré à la mi-temps, Beric (69, 75) a donc remis les Stéphanois à l'endroit en portant à sept son total de buts en Ligue 1.



Il a égalisé en reprenant de la tête un coup franc tiré de l'aile gauche par Romain Hamouma et accordé généreusement pour une faute sur ce dernier (69).



Six minutes plus tard, l'international slovène a donné l'avantage à son équipe (2-1) en reprenant un centre délivré de l'aile gauche par ce même Hamouma à la conclusion d'une contre-attaque (75).



Toutefois, peu avant l'égalisation, Mathieu Debuchy avait contré in extremis Johann Obiang sur ce qui aurait pu être une balle de match pour Troyes (66).



Dans l'ensemble, les Verts ont beaucoup souffert, peut-être de la chaleur avec un coup d'envoi à 17H00, comme ils avaient déjà peiné contre Strasbourg, il y a une semaine, dans un match remporté contre le cours du jeu (1-0).



En première période, l’AS-Saint-Etienne n'avait pas été très dangereux malgré une large possession du ballon. Après la mi-temps, la domination stéphanoise s'est faite plus pressante.



Kevin Monnet-Paquet, également entré à la mi-temps, ratait le cadre sur une reprise de la tête à la réception d'un coup franc joué par Hamouma (54) alors que le gardien Erwin Zelazny détournait un tir de Jonathan Bamba (70).





