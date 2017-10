Bluely, l’autopartage électrique en libre-service, arrive sur le campus Lyon Ouest Écully

Pôle d’excellence technologique avec plus de 6 500 étudiants, enseignants, chercheurs, consultants extérieurs et administratifs, le campus Lyon Ouest d’Écully accueille sa première station Bluely.



Inaugurée ce jeudi, a nouvelle station implantée sur l’avenue Guy de Collongue entre Centrale et l’EM Lyon, permettra de desservir la quinzaine d’établissements du campus et d’étendre le service à Écully, avec l’emplacement déjà existant du centre-ville.



« Je tiens à exprimer ma satisfaction de voir se créer une deuxième station Bluely d’autopartage qui diversifie et renforce l’offre de transports sur la commune » confie Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Écully. « Fort du succès de la première station installée depuis octobre 2014 en centre-ville, je suis convaincu que les usagers du campus et les riverains apprécieront cette solution de mobilité, pratique et respectueuse de son environnement ».



Lancé en 2013 par le Groupe Bolloré, et à l’initiative du Grand Lyon, Bluely a su se développer et diversifier son offre pour répondre aux besoins de ses 11 000 abonnés.



Le service propose désormais de nouvelles fonctionnalités pour accroître le confort de ses usagers, une gamme de véhicules plus large (Bluecar, Renault Twizy et Citroën C-Zéro) mais également une offre dédiée aux jeunes, à moindre coût.



L’abonnement « Jeunes » annuel pour les 18/25 ans, est ainsi proposé à 1€ par mois et permet de bénéficier des mêmes avantages du service (réservation de place, véhicule, stationnement et assurance inclus).



Un tarif réduit est aussi applicable aux trajets (0,13€ la minute, soit 3,90€ la demi-heure).



Avec cette offre et l’arrivée de la nouvelle station sur le campus, le service Bluely représente un moyen de transport idéal pour les étudiants du campus Lyon Ouest d’Écully.



« Nous tenons à proposer aux usagers un réseau de stations étendu sur plusieurs villes qui permet à la fois de se déplacer librement dans la métropole de Lyon mais également d’effectuer des trajets en provenance ou à destination de points stratégiques de l’agglomération, tels que le campus Ouest d’Écully, l’aéroport Lyon-Saint Exupéry ou encore Confluence », indique François-Xavier Gardere, Directeur de Bluely. « Bluely ne propose pas seulement une solution de mobilité, nous visons également à offrir un moyen de transport flexible et adapté aux besoins réels des usagers, tout en allant dans le sens d’une métropole plus durable et responsable. »



Bluely, c'est désormais 300 voitures électriques (Bluecar, Twizy, C-Zéro), plus de 500 bornes de charge, plus de 100 stations, 11 000 abonnés depuis le lancement



Les voitures sont présentes à Lyon et dans 11 villes avoisinantes et à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry