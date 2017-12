Braquage fatal de Dolomieu: le procès s'ouvre sur les excuses du tireur

Le procès du hold-up d'un bureau de tabac dans le village de Dolomieu (Isère) en 2014, qui s'est soldé par la mort d'un témoin et le suicide en détention d'un des auteurs présumés, s'est ouvert mardi sur les aveux et excuses du tireur.



"Je veux m'excuser auprès de toutes ces personnes (...) je suis coupable de

tous les faits qu'on me reproche, je prends l'entière responsabilité", a

déclaré Mukael Erdem, 22 ans, après le rappel du déroulé de cet après-midi 29

juillet 2014. Il avait tout avoué dès sa première garde à vue, quatre jours

plus tard.



Mukael Erdem, 19 ans à l'époque, et Morgan Vertu, 22 ans, avait d'abord

tenté un premier car jacking à Morestel, puis un second, qui avait réussi. Ils s'étaient dirigés vers Dolomieu et avaient choisi au hasard un bureau de tabac, où étant présents plusieurs clients.



L'un d'eux, Hugo Villerez, 34 ans, se serait alors avancé vers lui, le faisant descendre à reculons les quelques marches de l'entrée, puis l'avait

suivi sur le parking.



C'est alors que Mukael a tiré avec le fusil de chasse qu'il tenait. Hugo Villerez meurt 40 minutes plus tard dans les bras de sa mère, le torse perforé de plombs de chasse.



Les deux agresseurs s'étaient enfuis avec un butin de 140 euros et trois

cartouches de cigarettes.



"J'étais un sale gamin inconscient", a reconnu Mukael Erdem, la mine

contrite, précisant à propos de son complice qu'il n'était "qu'une victime que j'ai entraînée dans mesconneries", en l'occurrence se procurer de l'argent

pour payer ses vacances en commettant une agression.



"Je ferai face et je sortirai plus fort", a dit l'accusé, réitérant ses

excuses.



Il encourt une peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité.



La famille de Hugo Villerez -- sa mère, son père et son frère-- sont parties civiles, tout comme la buraliste. A l'audience, le premier conducteur

ayant fait l'objet d'une tentative de vol de sa voiture s'est constitué partie

civile, tout comme l'une des clientes du bureau de tabac.



Avec AFP