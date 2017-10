Brève mutinerie au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse

Une brève mutinerie a éclaté vendredi après-midi au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse où une vingtaine de détenus ont allumé des feux au deuxième étage de l'établissement, a-t-on appris auprès de la préfecture de l'Ain.



Vers 16h15, 24 détenus ont allumé des petits incendies avec des détritus,

des poubelles dans un quartier du centre de détention et ont obstrué les

caméras vidéo. Aucun blessé n'est à déplorer.



Une trentaine de pompiers sont intervenus pour circonscrire les incendies et les feux étaient éteints vers 18h00.



Pour leur part, les équipes régionales d'intervention (Eris) de Lyon sont

intervenues à 18h00 et à 18h07 l'étage était sécurisé, les détenus n'ayant pas

opposé beaucoup de résistance. Ils sont retournés dans leurs cellules.



Selon une source syndicale, plusieurs incidents se sont produits ces

dernières semaines dans l'établissement.



Les détenus se plaindraient notamment de décisions du juge d'application des peines qu'ils jugent trop sévères et de l'absence de machines à laver à leur étage.









Avec AFP