Brickwall, un immeuble de commerces et de bureaux d’environ 15 000 m2 le long de l'avenue Jean Jaurès

6e Sens Immobilier annonce avoir fait l'acquisition d’un terrain auprès de GECINA dans le 7ème arrondissement à Gerland, sur l'ancien tènement ROIRET.



Le promoteur vient d’acquérir un terrain de 6700m2 sur la ZAC des Girondins. Sur cet emplacement 6e Sens Immobilier réalisera Brickwall, un immeuble de commerces et de bureaux d’environ 15 000m2 de surfaces utiles.



L’ensemble immobilier vise les labels BREEAM Very Good et Effinergie+.



La ZAC des Girondins s'étend sur 17 ha, elle accueillera à terme 6 000 nouveaux habitants, 4 000 emplois.



La Métropole et la Ville de Lyon ont confié l'aménagement de ce quartier à la SERL et à des promoteurs privés qui ont pour mission d'en faire un emblème du Lyon de demain.