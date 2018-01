CHANSON FRANCAISE : les inscriptions sont ouvertes pour la 4e édition du Tremplin des Francophonides à VERNAISON

Le festival des FRANCOPHONIDES 2018 proclamera le nouveau gagnant de son tremplin « jeunes artistes ».



Lancé en 2015, celui-ci a pour vocation de contribuer à l’émergence de nouveaux talents sur la scène musicale française.



Après Romain LATELTIN, FAHRO, et JASMINE l’an dernier, qui gagnera, le 31 mars prochain, sur la scène du théâtre de la Maison du Peuple de PIERRE BENITE ?



Désormais bien ancré au sud de LYON, le festival des FRANCOPHONIDES (8e édition) est, comme son nom l’indique, dédié aux cultures francophones pour tout public.



Sur des thèmes à la fois ludiques et pédagogiques, du 17 au 31 mars prochain, acteurs et spectateurs pourront s’immerger dans les délices de la langue française.



Le samedi 31 mars, un concert clôture le festival (première partie : la finale du tremplin, deuxième partie : encore non dévoilée !).



Le Tremplin Jeunes Artistes, ouvert à tous, impose un point commun nécessaire et indispensable : être auteur compositeur francophone.



Sans limite d’âge et tous styles musicaux confondus, les 3 groupes sélectionnés en amont se verront jugés par un jury de professionnels.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin janvier 2018.



A la clé : un enregistrement d’un titre en studio pro



Pour toute information complémentaire, il faut écrire à: sophie.nicolas@lesfrancophonides.com