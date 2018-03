Canicule: la SNCF anticipe les pannes

Les fortes chaleurs peuvent avoir un impact direct sur les conditions de circulation ferroviaires. En effet, le réseau ferré ainsi que certains matériaux à bord des trains sont particulièrement sollicités lorsqu’ils sont exposés à des températures exceptionnelles.La SNCF y porte une attention particulière et engage des moyens importants afin de prévenir les conséquences des conditions météorologiques sur les trajets des voyageurs.Des mesures de prévention ont été prises.Une opération de maintenance spécifique est réalisée tous les ans avant l’été. L’accent est mis sur les équipements de climatisation (filtres, circuits de réfrigération…), les compresseurs de climatisation et de production d’air et sur les nettoyages techniques spécifiques.Cela permet à la grande majorité du parc ferroviaire doté d’un système de climatisation de bénéficier d’un matériel performant.La vitesse de certains trains est réduite par mesure de précaution afin de maintenir une circulation optimale sur le réseau.Le programme SNCF Assistance permet de répondre aux situations d’aléas en périodes de fortes chaleurs : approvisionnement en eau, prise en charge en gare… Des stocks importants d’eau en bouteille sont distribués en gare en cas de chaleurs exceptionnelles et si des voyageurs se trouvaient en difficulté.La SNCF déploie des agents, mobilisés jour et nuit pour préparer les trains, surveiller les voies et détecter les dysfonctionnements.L’accent est mis sur l’information voyageurs : des tracts donnant des conseils pour voyager dans de bonnes conditions sont mis à disposition des voyageurs, des messages sont diffusés en gare et des alertes multimédia sont envoyées via Internet.Un tract distribué si besoin en gare rappelle les bons comportements à adopter en situation de canicule ou de fortes chaleurs. Le principe est simple : « Je m’hydrate, je m’informe, j’alerte ».En cas de perturbations, plusieurs dispositifs d’avitaillement sont mis en place durant la période estivale, tant en gare que dans les trains.Pour plus d'informations : http://www.sncf.com