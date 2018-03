Catherine di Folco, nouvelle sénatrice: une première interview sur Lyon 1ère dont elle se souviendra...

Dans les rangs de l'UMP, c'est l'explosion de joie à l'annonce des résultats définitifs: l'UMP rafle 4 sièges et Catherine Di Folco la maire de la petite commune de Messimy siègera donc au Palais du Luxembourg.



Immédiatement élue, immédiatement au micro de Lyon 1ère ! Mais la nouvelle sénatrice est très demandée, félicitée de toutes parts.



Paul Satis parvient à l'extirper de la foule et la sénatrice se dirige avec le journaliste vers un salon privé pour répondre à nos questions.



Mais Catherine Di Folco glisse sur le parquet préfectoral et se retrouve au sol. Paul Satis, transformé en secouriste, relève la sénatrice qui, après quelques minutes, accepte volontiers de se plier à l'exercice redoutable de l'interview, malgré quelques douleurs.



Mais, au moment de quitter le salon privé, la nouvelle élue doit se résigner à s'en remettre aux services de secours. Les pompiers doivent évacuer l'élue dans une ambulance vers un service d'urgence. La maire de Messimy souffrait notamment à l'épaule droite.



Régulièrement élue à la tête de sa mairie depuis 2008, Mme di Folco est également présidente depuis 2011 du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône.



Nous souhaitons bien sûr un prompt rétablissement à Catherine Di Folco...