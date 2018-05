Ce 13 mai Bison Futé met en garde contre...la neige

Des chutes de neiges sont attendues dimanche 13 mai le matin entre 03h00 et 14h00, sur les points hauts des autoroute A75 (Col de la Fageole dans le Cantal), et les Nationales 88 et 102 dans le secteur du Puy-En-Velay en Haute-Loire, et la Nationale N102 (col de la Chavade) en Ardèche



Il est conseillé aux usagers d'éviter de circuler sur ces secteurs.



Meteo-Lyon.net annonce un temps pluvieux toute la journée de dimanche et des températures maximales de 10•C contre 24•C samedi... « un temps digne d’un mois de mars »