Centrale du Tricastin: évacuation d'un bâtiment après une alerte à la radioactivité

Une montée de la radioactivité à l'intérieur d'un bâtiment auxiliaire de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) a entraîné mercredi matin l'évacuation d'une centaine de personnes qui ont subi des examens de contrôle, a indiqué EDF.



Les personnes évacuées du bâtiment auxiliaire et des bâtiments réacteurs 1

et 2 ont toutes passé une anthropogammamétrie (examen qui permet de détecter la radioactivité dans le corps humain) "qui a confirmé l'absence de contamination", précise l'exploitant sur son site.



Il n'y a pas eu non plus de dépassement des seuils de rejets autorisés, ajoute EDF.



Cette variation de l'activité

radiologique détectée à 11H30 était due à une erreur lors de manoeuvres sur les vannes du circuit de traitement du réservoir des effluents gazeux.



Le personnel de la centrale a remis en conformité les matériels concernés

et la radioactivité est revenue à sa valeur initiale à 12H30, assure

l'exploitant.



Les contrôles radiologiques ont également permis de confirmer l'absence d'impact sur l'environnement, ajoute-t-il.





Avec AFP