Centre Léon Bérard: les K. Fighteuses veulent dégommer le cancer

Pour la 1ère fois dans un hôpital, un événement regroupera les belles initiatives et créations de femmes concernées par le cancer.



Elles ont écrit un livre, créé leur entreprise ou leur association... Elles seront présentes au Centre Léon Bérard ce jeudi 26 avril 2018 pour échanger sur leur histoire au cours du 1er salon des K. Fighteuses.



Dans les halls du CLB, le public pourra découvrir les belles initiatives de :

Mister K, Fuck cancer by Olivia, Garance Paris, Sein Rose, Sein Serment Solidaire (Les Tricoteuses), Sandra Sanji, l’association des Nanas, RoseCar, SoS Féminité, Association Jeune et Rose, Voix des Patients, Chaine Rose s’entraIder, éChanger, se renContrer, Sarah Peb, Lili Sohn, Marine de Nicola....



Le Salon des K. Fighteuses dont c’est la première édition, est organisé en collaboration avec une patiente, Séverine Martin, et son association, Dégom’crab.



Des femmes concernées par le cancer mettent en lumière leurs belles initiatives.



Au travers de 6 pôles : se faire plaisir, prendre soin de soi, coin des dédicaces, se réinsérer, s’entraider/ échanger / se rencontrer, espace speed-talking.



Rendez-vous ce Jeudi 26 avril de 10h à 17h30 au Centre Léon Bérard (halls 1 et 3) Entrée libre et gratuite



Des mini-conférences seront animées par des professionnels sur des thèmes variés comme la préservation de la fertilité, l’oncogénétique, des conseils de mise en image, les compléments alimentaires,...



Toutes les infos sur le site du Centre Léon Bérard