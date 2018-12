Cette semaine Express Eco reçoit Adnane El-qotni, le nouveau directeur de Rhône-Express

Zoom cette semaine sur le nouveau directeur de Rhône-Express.



Gaele Beaussier-Lombard reçoit Adnane El-Qotni. A 35 ans, ce diplômé de l’Ecole spéciale des travaux publics et de l’industrie connaît bien les domaines du partenariat public-privé et de la concession.



Il a en effet commencé sa carrière chez Eiffage Concessions en charge de montages d’opérations en partenariat public privé de différents projets d’infrastructure de grande envergure. Il a rejoint ensuite Vinci Concessions en 2011 comme directeur de projets d’infrastructures de transport puis comme coordinateur de la zone France pour le développement de projets autoroutiers en concession.



Propos et interview a retrouver tous les jours sur Lyon1ère 90.2 FM