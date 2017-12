Chamrousse (Isère): 150 skieurs évacués sans incident de télécabines en panne

Environ 150 skieurs, bloqués dans des télécabines en panne dans la station de Chamrousse (Isère), ont été évacués sans incident au cours d'une vaste opération de secours, dimanche après-midi.



L'opération qui a débuté vers 15H30, s'est achevée deux heures plus tard,

vers 17H30, a déclaré à l'AFP le directeur de l'Office du Tourisme de

Chamrousse, Franck Lecoutre.



"Ils seront tous à l'heure pour le réveillon", s'est-il félicité, soulignant que personne n'avait été blessé et que la météo avait été très favorable.



La panne, dont on ignore l'origine, est survenue vers 15H00 sur la ligne de

remontées. Elle a paralysé les 70 télécabines d'une dizaine de places chacune qui assurent la liaison entre la station Chamrousse 1650 et le sommet de la Croix de Chamrousse à 2.250 mètres d'altitude, ont précisé les secours, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



D'importants moyens ont aussitôt été déployés : les services des pistes de

la station, deux hélicoptères de la Sécurité Civile, ainsi que sept sauveteurs de l'Alpe d'Huez et de Grenoble.



L'opération a consisté à déposer par hélicoptère un sauveteur sur le toit

de chaque télécabine, puis à redescendre les skieurs au sol à l'aide de cordes.



La télécabine de la Croix de Chamrousse a été mise en place en 2009 pour remplacer le téléphérique et deux télésièges.





