Chrétiens, juifs, musulmans : un réveillon de Noël œcuménique et solidaire

200 personnes âgées isolées sont invitées le 24 décembre au soir à un magnifique réveillon dans un hôtel de luxe



L’association Noël Ensemble organise pour la sixième année consécutive à Lyon un réveillon de Noël pour les personnes âgées sans famille et sans moyens, avec l’aide des services sociaux de la ville de Lyon, et d’une trentaine de bénévoles.



Le 24 au soir une trentaine de bénévoles iront chercher ces 200 personnes âgées chez elles ou dans leurs résidences de retraite pour les conduire au Marriott.



Les enfants des bénévoles les accueilleront, les conduiront à leurs tables.



Un repas de fête leur sera ensuite servi : terrine, chapon sauce fois gras aux morilles, buche accompagné de vins et d’une coupe de champagne.



Les invités pourront danser grâce à la présence d’un animateur bénévole lui aussi.



A la fin de la soirée, un cadeau sera remis à chaque invité avant de les raccompagner chez eux.



Ce sont les enfants de deux familles (soutenus par leurs parents) qui sont à l’origine de ce projet.



L’idée est simple : solliciter tous ceux qui ne fêtent pas Noël pour se mettre au service de ceux qui aimeraient le fêter mais ne le peuvent pas, car sans famille et/ou sans moyens.



Ce sont des juifs, des musulmans et des personnes athées qui répondent de bon cœur à cette initiative. Rejoins les années suivantes par des chrétiens qui préfèrent passer la soirée à donner du bonheur à des déshérités.



Après un premier réveillon en 2012 organisé pour 40 personnes isolées, l’association, aidée par le Centre Communal d’Actions Sociales de la ville de Lyon, a progressivement renforcé ses effectifs et accueilli 80 personnes en 2013, 120 en 2014, 170 en 2015 et 2016. Elle accueillera cette année 200 personnes âgées dans les salons du Marriott, partenaire de l’opération, pour un repas de fête avec animations et cadeaux.



Les enfants, ce soir là, participent pleinement en accueillant les invités et en faisant le service.



Les adultes eux, vont chercher les personnes âgées chez elles et les ramènent à la fin de la soirée.



« L’idée nous est venue alors que nous regardions la télé, un soir de Noël, sur les personnes âgées désespérées d’être seules pour le réveillon. Nous nous sommes dit qu’étant disponibles, nous pouvions faire quelque chose » explique Thierry Cohen, président de l‘association « Noël Ensemble ».



En effet, de nombreuses personnes âgées restent seules le soir de Noël, parce qu’elles ne possèdent plus d’attaches familiales et/ou n’ont pas les moyens de s’offrir un réveillon.



Tout le monde étant occupé ce soir là, peu d’actions sont entreprises pour proposer à ces personnes un cadre de fête.



Avec son frère, Bruno, sous l’impulsion de leurs enfants, ils déposent les statuts de l’association et contacte la mairie de Lyon afin d’être mis en contact avec les personnes âgées isolées.



Puis des entreprises sont contactées pour réunir le budget nécessaire. Et c’est l’engouement : les fonds sont rapidement réunis.



En effet, les entreprises adhèrent à cette œuvre caritative qui possède du sens.



Puis les bénévoles affluent. Et des bénévoles, il en faut pour aller chercher les invités chez eux, les faire danser, leur parler et, en fin de soirée, les ramener à leurs domiciles ou résidences de retraite.



« Nos invités sont réellement heureux d’être reçus de la sorte, de partager un moment de fête. Certains viennent depuis la première édition et attendent ce moment avec impatience. Ils sont émus, bouleversés même parfois et nous le disent. Nous leur offrons un moment de répit dans leur solitude et, en retour, ils nous offrent leur gratitude et leur histoire », explique Bruno Cohen.



L’hôtel Marriott Lyon offre la salle et les boissons

Brake France offre le plat principal

METRO offre les desserts

Le Groupe ORPEA finance les entrées du menu

L’animateur chanteur Lucien Delly offre l’animation musicale

La boutique Basic Ethnic offre les cadeaux

Le restaurateur Steph prépare les repas