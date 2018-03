Cinq blessés dans l'explosion d'une bouteille de rhum en Isère

Cinq personnes ont été blessées, dont deux grièvement, par l'explosion d'une bouteille de rhum dans un restaurant de la station de ski de l'Alpe d'Huez (Isère), dans la nuit de samedi à dimanche.



Les deux blessés graves sont un homme de 60 ans et son fils de 25 ans, originaires de Saône-et-Loire, a-t-on appris de même source, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



L'explosion a eu lieu vers minuit alors qu'un groupe de clients s'approchait du comptoir pour régler son addition.



Le patron leur a alors offert des verres de rhum. En voulant recharger sa bouteille d'un litre à l'aide d'un bidon de 5 litres, il a laissé échapper un peu de rhum sur le comptoir.



Un client qui manipulait son briquet au même moment a enflammé le rhum.



L'ensemble du bidon de 5 litres a pris feu, provoquant un effet "lance-flamme", selon la gendarmerie.



Huit personnes ont été touchées, essentiellement aux mains et au visage.



Cinq d'entre elles ont été transportées à l'hôpital de Grenoble, dont deux par hélicoptère. Les blessés les plus graves ont été brûlés à l'oesophage. Leur pronostic vital ne serait pas engagé.



Le tenancier du restaurant a éteint le début d'incendie avec un extincteur. La gendarmerie a ouvert une enquête.



