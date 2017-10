Circulation: le grand bazar à la Part-Dieu

Les travaux de dévoiements de réseaux (eau potable et assainissement, gaz, électricité, télécom, chauffage urbain...) mis en œuvre par les concessionnaires dans le quartier de la Part-Dieu se poursuivent avec des impacts sur la circulation automobile, les cheminements piétons ou les voies cyclables dans l’ensemble du quartier.



Les principales nouvelles opérations sont les suivantes :



Des travaux de déviations de réseaux (Enedis et Direction de l’Eau du Grand Lyon) nécessitent une fermeture de la circulation automobile sous les voies ferrées, avenue Pompidou. Cette intervention a été programmée pendant les vacances scolaires du 30 octobre au 3 novembre.



Les accès sont maintenus depuis le boulevard Vivier-Merle aux parkings des hôtels, au parking minute Vivier-Merle, aux entreprises riveraines, à la dépose taxis. Les cheminements piétons sont maintenus. La circulation des cycles est maintenue dans le sens ouest-est. Dans le sens est-ouest, il est conseillé aux cyclistes d’emprunter les passages sous voies de la rue Paul Bert au sud ou du cours Lafayette au nord. L’itinéraire du bus C9 est dévié par la rue Paul Bert, les arrêts sont conservés.



Dalkia réalise des travaux de réseaux (chauffage urbain) qui nécessitent la mise en sens unique nord-sud de la rue Mouton-Duvernet, au droit du chantier de Sky56 jusqu’ à fin novembre 2017.



Une déviation de la circulation est mise en place par la rue Jeanne Hachette pour rejoindre le cours Albert Thomas.



La direction de l’Eau de la Métropole de Lyon engage aussi des travaux de réseaux (assainissement et eau potable) et fermera la contre allée le long de la rue de Bonnel entre le boulevard Vivier Merle et l’accès à la dépose voyageurs sous la gare à partir du 13 novembre.



Le seul accès possible pour la dépose voyageurs se fera par la trémie Vivier Merle. L’accès aux parkings pour les riverains de la place de Milan restent maintenus par la trémie Vivier Merle mais l’accès depuis la rue de Bonnel sera impossible pendant cette phase de travaux. La sortie des parkings sur cette contre allée sera assurée via un aménagement provisoire pour rejoindre la section Nord de la rue de Bonnel



La relocalisation de la gare routière sur l’espace libéré par la fermeture du parking minute est réalisée. Les premiers travaux d’aménagement démarrent ce mois-ci pour permettre la réalisation de la nouvelle gare routière (livraison prévisionnelle en février 18)



Destiné à renforcer l'accessibilité à la station de métro Part-Dieu en prévision des futurs travaux de la place Béraudier, le chantier du nouvel accès au métro B au niveau du 39, boulevard Vivier-Merle a commencé mi- septembre. Il est réalisé par la SPL Lyon Part-Dieu pour le compte du Sytral.



Jusqu’à mi-novembre vont se dérouler les opérations de forage et bétonnage des profilés, ainsi que les travaux de terrassement. La mise en service de ce nouvel accès métro sera effective en mars 2018.



DEMONTAGE DE 2 GRUES DU PROGRAMME SKY AVENUE



Le bâtiment de bureau, situé à l’angle de la rue Desaix et du boulevard Vivier Merle et le bâtiment A à l’angle des rues Cuirassiers et Desaix, sont désormais achevés en termes de structure.



Les 2 grues de ces bâtiments seront démontées sur la première quinzaine de novembre. Ces travaux seront suivis par la démolition du radier de grue pour celle des bureaux, qui occasionnera des nuisances sonores importants en journée. La grue du bâtiment « Sky » restera en place jusqu’au printemps prochain, pour terminer les derniers niveaux en gros oeuvre. Les travaux intérieurs tous bâtiments confondus ont démarré, et les premières menuiseries sont en cours de pose sur les logements.



La rue Desaix sera réouverte à la circulation à compter du 6 novembre dans le sens ouest-est.





Source: Métropole de Lyon