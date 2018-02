Circulation: un samedi noir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé annonce un samedi chargé sur les routes à l'occasion du deuxième week-end des congés scolaires et notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, classée noir.



Au niveau national, la journée de samedi est classée orange.



Le deuxième week-end des congés scolaires en France concerne la zone A 1 (notamment les académies de Lyon et de Grenoble) et la zone C 2 (notamment les académies de Créteil, Paris, Versailles), cette configuration est celle qui provoque les difficultés les plus importantes dans toute la région

Auvergne-Rhône-Alpes, indique Bison Futé.



La journée de samedi connaîtra de très importantes difficultés sur les axes reliant les frontières du nord ainsi que Paris à la région Auvergne-Rhône-Alpes, où l'accès aux stations de sports d'hiver sera très

difficile.



Pour les retours dimanche, la journée est classée vert au niveau national et orange en Auvergne-Rhône-Alpes.