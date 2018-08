Circulation : week-end orange pour les derniers retours de vacances

Dernier grand week-end de retours des vacances et dernières difficultés avant la rentrée: dès vendredi, le trafic sera classé

vert au niveau national mais orange en Ile-de-France, ainsi qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen pour la journée de samedi, selon Bison Futé.



Les flux de trafic et les encombrements attendus seront modérés sur les

grands axes, précise le prévisionniste dans un communiqué.



Toutefois, "il sera judicieux pour les derniers vacanciers d'éviter les abords des grands pôles urbains, le vendredi (...) au moment des heures de pointes".



Pour la journée de samedi, Bison Futé recommande de "rentrer ou traverser

l'Ile-de-France avant 14H" et d'"éviter l'A7 entre Orange et Lyon entre 08H00 et 17H00".



Dimanche, il est déconseillé d'emprunter l'"A10 à hauteur de Bordeaux, entre 10H00 et 17H00", l'"A7 entre Orange et Lyon, entre 08H00 et 19H00",l'"A8 à hauteur d'Aix, entre 08H00 et 19H00".



Une nouvelle fois, le prévisionniste préconise de "rentrer ou traverser l'Ile-de-France avant 14H".



De leurs côtés, les derniers vacanciers qui partent ce week-end auront plus de chance: le trafic est classé vert les trois jours, au niveau national.



Bison Futé rappelle enfin quelques conseils de sécurité: ne pas conduire enétat de fatigue, faire une pause toutes les deux heures, vérifier l'état et la pression des pneus, l'état de la batterie et de ne pas surcharger le véhicule.