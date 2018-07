Collomb reçoit Mathiolon à Beauvau

Guy Mathiolon, le PDG de SERFIM Groupe, annonce avoir été reçu au Ministère de l’Intérieur par Gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur, et ancien maire de Lyon, lors d’une rencontre en tête-à-tête le 3 juillet dernier.Au centre de la discussion, l’évolution de la Métropole de Lyon et ses besoins en équipements et infrastructures.Parmi les autres sujets évoqués lors de cet entretien, la question des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), a fait l’objet d’une discussion « particulièrement approfondie ».« 4500 Entreprises de Taille Intermédiaire en France... contre 12 000 en Allemagne ! Il est temps de lever les obstacles qui empêchent nos PME de grandir » avait déclaré cet hiver Bruno Le Maire, au congrès du METI, Mouvement des Entreprises de Taille IntermédiairePrésenté le 18 juin dernier en conseil des Ministres, le projet de loi PACTE entend renforcer la place des ETI.Guy Mathiolon, auteur de 24 propositions en faveur des ETI, a fait valoir ses idées « qui peuvent contribuer à faire des ETI le socle d’une croissance robuste », conclut le patron lyonnais.Pour découvrir les 24 propositions, c'est ici: