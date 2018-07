Commémoration Centenaire de la naissance de Nelson Mandela à Lyon

«Il est très facile de casser et de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent» déclarait Nelson Mandela....Chaque année le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, l’ONU appelle les individus partout dans le monde à commémorer la Journée internationale qui lui est consacrée.



« Chacun d’entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur, et la Journée internationale de Nelson Mandela est l’occasion d’agir et d’inspirer ce changement » expliquent les organisateurs de la commémoration



Cette année marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, une occasion de revenir sur sa vie et son héritage, et de suivre son appel à « faire du monde un meilleur endroit ».



Cent ans après sa naissance, l'exemple de courage et de compassion de Nelson Mandela continue d'inspirer le monde.



À Lyon, cette commémoration est programmée mercredi 18 juillet à 18h30

Esplanade Nelson Mandela, près du Fort Montluc.