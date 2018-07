Commémoration de la fête Nationale à Lyon...avec le nouveau gouverneur

La cérémonie militaire, organisée à Lyon à l'occasion de la fête Nationale, aura lieu vendredi à partir de 17h00, , place Maréchal LYAUTEY, avec un défilé cours Franklin ROOSEVELT.



Elle sera présidée par le général de corps d’armée LOIACONO, le nouveau gouverneur militaire de Lyon.



Cette cérémonie comprendra : une prise d’armes avec remise de décorations et un défilé des troupes à pied et motorisé le long du cours Franklin Roosevelt, jusqu’à la place Lyautey.



La Musique de l’Artillerie de Lyon sera aussi de la partie.



Les troupes participant sont la Gendarmerie, le 7e Bataillon de Chasseurs Alpins, le 13e Bataillon de Chasseurs Alpins, le 1er Régiment de Spahis, le 7e Régiment du Matériel (Lyon), le 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique, le Régiment Médical, le 92e Régiment d’Infanterie, la Préparation Militaire Marine, la Base Aérienne 942, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Rhône, la Police Nationale/ Gendarmerie/ Service des Douanes