Commémorations du 11 novembre à Lyon

Les commémorations donnent un sens à l’engagement de nos armées autour de valeurs intemporelles : le courage et la volonté, la fraternité d’armes, le sens du sacrifice et du bien commun. Elles sont également le lieu d’expression du lien qui existe entre la nation et ses armées, gage de paix et de sécurité.



En ce 11 novembre, les militaires de la garnison de Lyon ont commémoré place Bellecour le centenaire de la fin de la Grande Guerre, celui de la victoire et de la paix.



Commémorer, c’est se rappeler la grande joie qui a unie les français lorsque les carillons de toutes les églises de France ont sonné, la grande joie des soldats lorsque les clairons ont sonné le cessez-le-feu et que le silence des armes est tombé sur la ligne de feu.



Commémorer, c’est aussi se rappeler le drame humain, se souvenir de la Somme et de Verdun, symbole des guerres de tranchées. Le prix de la victoire fut lourd. 1,4 millions de morts ou disparus côté français, 300 000 gueules cassées et 2 millions de blessés, 600 000 veuves de guerre et 986 000 orphelins.

Ce sacrifice de français qui sont allés au bout de leur engagement au service de la France et des français mérite en effet considération, et la joie de la paix ne doit pas le faire oublier…



Les cérémonies du 11 novembre sont aussi l’occasion de marquer la reconnaissance de la Nation à l’égard des « Morts pour la France », tombés pendant et depuis la Grande Guerre, et plus particulièrement ceux qui ont perdu la vie récemment dans l’accomplissement de leur mission en opérations, pour protéger la France et les Français.



Un hommage particulier a été rendu à l’adjudant MOUGIN, au maréchal des logis DERNONCOURT et au caporal POCHYLSKI, morts pour la France cette année.





Source : Cellule communication du Gouverneur Militaire de Lyon