Comptoir de Campagne lance une levée de fonds via GO Funding de 275 K€ sur la plateforme Lita.co

Comptoir de Campagne lance une levée de fonds de 275 K€ via Go Funding sur la plateforme de crowdfunding en capital Lita.co.La start-up française propose un modèle innovant de commerces multi-services et connectés qui facilite la vie des habitants des zones rurales.Un village sur deux en France n’a plus de commerces.C’est à partir de ce constat amer que s’est créé en 2015 Comptoir de Campagne afin de proposer des produits du quotidien en circuit-court, des services de proximité (relais Poste, pressing, imprimerie...), des produits de dépannage, un espace e-service (e-boutique, drive, livraison, boxes de retraits) mais aussi un espace salon de thé/restauration pour favoriser les rencontres entre habitants et renforcer le lien social.Comptoir de Campagne est une start-up de l’économie sociale et solidaire agréée ESUS.Elle possède déjà deux comptoirs dans le Forez, à Champdieu et Verrières en Forez, ainsi qu'un comptoir dans le Beaujolais.L’ambition de Comptoir de Campagne est que des centaines d’entrepreneurs créent des commerces dans tous les villages de France.L’objectif à 5 ans est l’implantation d’environ 60 comptoirs en France.Comptoir de Campagne propose donc aux investisseurs de participer à sa levée de fonds de 275.000€ sur la plateforme d'investissement participatif Lita.co jusqu’au 26 décembre 2017.Les investisseurs peuvent devenir actionnaire de Comptoir de Campagne à partir de 700€. Pour plus d’informations :