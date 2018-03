Confiance en berne pour Collomb, Macron et Philippe

Emmanuel Macron et Edouard Philippe perdent chacun trois points de confiance en un mois et passent à nouveau sous la barre

des 50% d'opinions positives, selon un sondage Harris Interactive diffusé mercredi.



Avec 49% d'avis favorables fin février, le chef de l'Etat retrouve son niveau de la rentrée de septembre. Il perd notamment auprès des personnes âgées de 50 à 64 ans (-13), mais aussi des catégories supérieures (-8) et des

inactifs (-5).



Edouard Philippe perd également trois points à 46% et retrouve sensiblement

son niveau d'août-septembre.



Le Premier ministre perd lui aussi auprès des

50-64 ans (-13), des catégories supérieures (-2) et des inactifs (-4), selon cette enquête pour le site Délits d'Opinion.



La confiance moyenne dans les membres du gouvernement est en légère hausse, avec 31% (+2) d'avis favorables.



Passage de témoin en haut du classement:

longtemps dans le trio de tête, Nicolas Hulot (43%, -2), au centre d'une polémique sur des accusations de violences sexuelles, rétrograde en 4e position, au profit de Jean-Michel Blanquer, qui gagne six points à 47%.



Avec 50% (+1) d'opinions favorables, Jean-Yves Le Drian conforte sa place en tête du classement, devant Laura Flessel à 48% (+1). Gérard Collomb perd 3 points à 36%.



Alain Juppé (36%, -3) reste en tête des autres personnalités politiques auxquelles les Français font le plus confiance, devant Bernard Cazeneuve (32%, -1) et Christiane Taubira (29%, +2).



Enquête réalisée en ligne du 20 au 22 février auprès de 951 personnes de 18

ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.





Avec AFP