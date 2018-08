Conjoncture: inquiétude sauf dans le bâtiment

La production industrielle reste globalement bien orientée en juillet même si, au fil des mois, elle semble perdre en consistance et en régularité.



Ainsi, l’utilisation des capacités de production rejoint tendanciellement depuis le printemps son niveau moyen.



Toutefois, la majorité des secteurs de la région enregistre un flux de commandes qui permet d’entretenir des carnets déjà bien fournis, comme par exemple, dans la métallurgie et fabrication de produits métalliques ou la chimie ou encore la pharmacie.



Les prévisions des chefs d'entreprises pour le mois d’août sont plus réservées et semblent traduire certaines inquiétudes sur l’environnement économique à moyen terme.



L'activité globale des entreprises de services s’essouffle progressivement et se normalise du fait d'une demande un peu moins dense depuis quelques mois.



Toutefois, certains segments porteurs de la région comme l'informatique ou le travail temporaire maintiennent leurs belles progressions alors que celui de l'hébergement-restauration marque le pas.



Les prévisions, bien que légèrement haussières, restent mesurées en raison notamment de souhaits de recrutements non satisfaits dans la plupart des secteurs.



Après un premier trimestre 2018 particulièrement favorable, l’activité dans le bâtiment et les travaux publics continue sa progression à un rythme légèrement moindre mais toujours régulier et dense.



Les prévisions restent bien orientées à l’approche de la période estivale et les carnets de commandes, bien garnis, courent sur plusieurs mois, offrant une visibilité satisfaisante aux chefs d’entreprises du secteur.



Source: Banque de France