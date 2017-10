Contrôle sous le tunnel de Fourvière: 11 infractions relevées sur des PL

Étienne STOSKOPF, préfet délégué à la défense et à la sécurité, a participé vendredi à une opération de contrôle des poids-lourds empruntant le tunnel sous Fourvière.



La Compagnie républicaine de sécurité (CRS) zonale autoroutière a mis en place deux points de contrôles. Ceux-ci étaient situés au niveau des sorties Nord (Aire de Dardilly) et Sud (Quai Perrache) du tunnel de Fourvière.



11 poids-lourds ont été contrôlés (7 véhicules français et 4 véhicules étrangers).



2 poids-lourds ont été verbalisés pour avoir circulé sous le tunnel sous Fourvière alors qu’ils ne desservaient pas l’agglomération lyonnaise, contrevenant ainsi aux dispositions de la réglementation en vigueur.



Par ailleurs, 9 infractions au code de la route et à la sécurité routière ont été constatées. Celles-ci ont immédiatement donné lieu à verbalisation.



Les compagnies républicaines de sécurité resteront mobilisées pour assurer des contrôles réguliers aux abords du tunnel, prévient la Préfecture.