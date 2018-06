Corps calciné dans une voiture: le compagnon de la victime avoue avoir brûlé le corps

Le compagnon d'une jeune femme, dont le corps calciné a été retrouvé dans une voiture à Taluyers, a reconnu avoir brûlé le cadavre, tout en niant le meurtre.



Le trentenaire, chanteur de profession, avait signalé samedi matin la disparition de sa compagne, danseuse professionnelle, âgée de 35 ans.



Selon ses premières déclarations, la jeune femme lui avait envoyé vendredi vers 21H45 un SMS pour l'avertir qu'elle quittait leur domicile, situé à Taluyers, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Lyon, pour lui faire "une surprise".



Les gendarmes avaient alors remarqué des griffures sur la joue de l'homme, qui expliquait s'être blessé lors du démontage d'un arbre à chat.



La voiture du couple, entièrement calcinée, avec le corps de la danseuse à l'arrière, avait été découverte samedi en milieu de journée.



Son compagnon avait alors été placé en garde à vue.



Un expert a confirmé l'utilisation d'un "liquide accélérant", estimant que la mise à feu du véhicule s'était probablement produite à l'intérieur de l'habitacle, côté passager avant.



Des témoins ont également assuré aux enquêteurs de la Section de recherches

de Lyon, chargés des investigations, avoir vu le véhicule du couple après l'heure du départ de la victime indiquée par le suspect.



En fin de garde à vue, l'intermittent du spectacle a déclaré que sa compagne était décédée "dans un accident domestique" et que, pris de panique, il avait brûlé le corps.



Il a été déféré lundi en milieu de journée au parquet de Lyon, qui a ouvert une information judiciaire pour "meurtre sur conjoint".



Victime d'un accident de la route en juillet 2017, le trentenaire souffrait depuis de problèmes de santé et ne travaillait plus. "Ils donnaient l'apparence d'un couple harmonieux même s'ils ne l'étaient pas tant que ça", a ajouté une source proche du dossier.





Avec AFP