Cote de confiance: Collomb dévisse

La cote de confiance du couple exécutif se situe pour la première fois au même niveau, avec une baisse de deux points en novembre pour Emmanuel Macron à 38%, selon un sondage Elabe pour Les Échos et

Radio Classique, publié jeudi.



Le Premier ministre Édouard Philippe voit, pour sa part, sa cote de confiance augmenter de deux points pour atteindre le même niveau que Macron.



Malgré une hausse de trois points le mois dernier, la cote de confiance

d'Emmanuel Macron se situe aujourd'hui en-dessous de celle de son prédécesseur à la même période de son quinquennat.



Ils sont 56%, soit une hausse de deux

points, à ne pas lui faire confiance.



Le président continue à baisser chez les cadres et les professions

intermédiaires, mais aussi dans son propre électorat (-3 points) même si sa

cote de confiance chez ses supporters reste élevée (85%).



Confiance en hausse néanmoins chez les jeunes de 18 à 24 ans (+9 points, à 45%).



Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot (48%, +1) devance

toujours Alain Juppé (42%,) dans le classement des personnalités politiques préférées des français.



Jean- Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, occupe toujours la

troisième position malgré une baisse de deux points.



Gérard Collomb chute lui à la 11e place du classement et laisse sa cinquième place à François Baroin

(+27%).



Enquête réalisée en ligne les 30 et 31 octobre 2017 sur un échantillon de

1152 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et

plus, selon le méthode des quotas.



Avec AFP