Coupe Davis 2018: la France contre les Pays-Bas à Albertville du 2 au 4 février

La rencontre France-Pays-Bas, comptant pour le 1er tour de la Coupe Davis 2018, se jouera à Albertville (Savoie) du 2 au 4 février, ont annoncé lundi la Fédération française de tennis (FFT) et la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Tous les matches se joueront à la Halle Olympique, d'une contenance de

5.800 places, sur surface rapide (résine).



"C'était la troisième fois que la Savoie se présentait pour accueillir une

rencontre de l'équipe de France", a déclaré à Lyon le vice-président de la

fédération, Stephan Post, pour expliquer la décision du comité exécutif de la FFT.



"C'est un choix naturel (...) La Savoie a enregistré une augmentation de

son nombre de licenciés de tennis de 20% en cinq ans. C'est en outre un

département à forte tradition sportive et notamment dans la pratique du

tennis, ce qui légitime ce choix", a-t-il ajouté.



Dans un souci de "tarification attractive", les billets seront vendus à

partir de 20 euros.



"Quand on a été contacté par la FFT, il a fallu se décider très vite. C'est un vrai montant d'engagement (ndlr: financier). Nous serons le premier

partenaire financier de la communauté de communes d'Albertville", a souligné le président LR de la région, Laurent Wauquiez.



Le budget total de cette rencontre savoyarde sera de 500.000 à 600.000

euros, dont 200.000 euros pris en charge par les collectivités locales.





