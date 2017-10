Coupe de la Ligue: Cabella forfait avec l'ASSE

Le milieu offensif de l'AS-Saint-Etienne Rémy Cabella est forfait pour le match de 16e de finale de la Coupe de la Ligue Strasbourg-ASSE, mercredi, pour une blessure à un pied, a annoncé mardi l'entraîneur des Verts, Oscar Garcia.



Le joueur, prêté par Marseille, s'est blessé vendredi en championnat contre Montpellier (défaite 1-0). Il souffre d'une fracture à un orteil.



Touché à un mollet, l'avant-centre Loïs Diony, recruté cet été mais qui n'a

encore inscrit aucun but, est également indisponible et ce, pour plusieurs semaines.



Les défenseurs Loïc Perrin et Ronaël Pierre-Gabriel sont également absents.







Avec AFP