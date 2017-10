Coupe de la Ligue - Strasbourg, intraitable aux tirs au but, élimine l'AS-Saint-Etienne

L'AS-Saint-Etienne s'est incliné mercredi aux tirs au but (5-4) après être revenu au score en fin de partie (1-1) face à Strasbourg en 16e de finale de Coupe de la Ligue, et peut regretter de n'avoir commencé à jouer qu'à la dernière demi-heure.



Lors de la séance fatidique, Romain Hamouma, entré en seconde période, fut le premier tireur et le seul à rater son face-à-face avec Alexandre Oukidja.



Et c'est Bakary Koné qui a délivré les Alsaciens face à Stéphane Ruffier, qui

n'a pas touché un ballon dans un exercice qu'il affectionne pourtant.



Comme prévu pour ce premier tour incluant les équipes de L1, hormis celles qualifiées pour les compétitions européennes, les deux formations avaient choisi de faire tourner leur effectif.



Côté stéphanois, Gabriel Da Silva,

Digbo Maiga et Romain Hamouma étaient laissés sur le banc alors que Strasbourg opérait sept changements par rapport au onze victorieux à Nice dimanche.



Malgré cette mutation dans le onze de départ décidé par l'entraîneur Thierry Laurey, Strasbourg gardait le même entrain que ces deux dernières sorties en championnat face à Marseille (3-3) et Nice (1-2).



A l'opposé, l'AS-Saint-Etienne, trop timoré en première période, laissait le

Racing prendre le jeu à son compte, et l'ouverture du score ne tardait pas:

parfaitement lancé en profondeur par Kenny Lala (1-0, 36), auteur d'un rush de 60 mètres, Stéphane Bahoken trompait Ruffier d'une frappe croisée.



L'AS-Saint-Etienne, privé de Loïs Diony et Rémy Cabella blessés, multipliait les

maladresses devant les cages alsaciennes mais la rentrée de Romain Hamouma peu après l'heure de jeu eut le don de dynamiser les Verts qui égalisaient en fin de match sur un coup franc imparable signé Hernani (1-1, 84).



Dans la foulée, Söderlund avait même la balle du hold-up sur un service de

Romain Hamouma, mais l'attaquant stéphanois butait sur le portier ciel et

blanc (86).



Les Alsaciens gardaient ensuite toute leur lucidité pour enfiler comme des

perles les cinq tirs au but.



Battu contre Montpellier lors de la dernière journée de L1, l'AS-Saint-Etienne devra se remettre d'une nouvelle désillusion avant le déplacement à Toulouse samedi, alors que se profile le derby face à l'OL à Geoffroy-Guichard la semaine suivante.







Avec AFP